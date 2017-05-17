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17 мая 2017
16:15  17 мая 2017 0

«Развод на миллиард». В Сети раскрыли «серую» бухгалтерию штаба Навального. ВИДЕО

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
К Навальному возникли вопросы из-за денегФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Интернете появился фильм-расследование о сером финансировании предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Автором 12-минутного видео под названием «Развод на миллиард» является адвокат Виолетта Волкова, которая в прошлом сотрудничала с оппозиционными политическими структурами и защитой панк-группы Pussy Riot.

По утверждению Волковой, графики сбора средств на избирательную кампанию Навального не соответствуют реальному положению дел, а пожертвования, поступающие на открытие избирательных штабов, идут на личный счет соратника Навального Леонида Волкова.

Также на видео указано, что поступающие финансы нигде не декларируются, а сведения об уплате подоходного налога отсутствуют.

Эксперты «URA.RU» ранее отмечали, что слухи о «черной кассе» Навального могут бросить тень на его образ борца с коррупцией. Сам оппозиционер неоднократно заявлял, что финансирование ФБК и его расследований осуществляется абсолютно прозрачно, в полном соответствии с действующим российским законодательством.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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