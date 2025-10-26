В Хабаровском крае двух мужчин насмерть засыпало землей, когда они рыли траншею

Двое мужчин попали под оползень, когда копали траншею (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Два жителя поселка Литовко Амурского района погибли при обрушении грунта во время проведения земляных работ. Об этом сообщили в Хабаровском управлении Следственного комитета РФ.

«В момент нахождения двух мужчин на ее дне [траншеи] произошел обвал грунта с откоса и последние оказались под землей», — говорится в сообщении telegram-канала Хабаровсокго СК. Тела обоих погибших были обнаружены спасателями при проведении поисковых работ.

Мужчин засыпало землей, когда они копали траншею Фото: Хабаровский следком

Как уточняет следственное управление, трагедия произошла при укладке трубопровода к жилому дому. По данным следствия, трое местных жителей самостоятельно копали траншею с помощью экскаватора. Находясь на дне вырытого котлована, двое из них попали под оползень и получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще один односельчанин не пострадал.

