В Хабаровском крае двух мужчин насмерть засыпало землей, когда они рыли траншею
Двое мужчин попали под оползень, когда копали траншею (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Два жителя поселка Литовко Амурского района погибли при обрушении грунта во время проведения земляных работ. Об этом сообщили в Хабаровском управлении Следственного комитета РФ.
«В момент нахождения двух мужчин на ее дне [траншеи] произошел обвал грунта с откоса и последние оказались под землей», — говорится в сообщении telegram-канала Хабаровсокго СК. Тела обоих погибших были обнаружены спасателями при проведении поисковых работ.
Мужчин засыпало землей, когда они копали траншею
Фото: Хабаровский следком
Как уточняет следственное управление, трагедия произошла при укладке трубопровода к жилому дому. По данным следствия, трое местных жителей самостоятельно копали траншею с помощью экскаватора. Находясь на дне вырытого котлована, двое из них попали под оползень и получили травмы, несовместимые с жизнью. Еще один односельчанин не пострадал.
По факту гибели мужчин возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. В настоящий момент проводится комплекс следственных действий, назначены судмедэкспертизы.
