Следователи раскрыли детали ДТП с автобусом и грузовиком в Амурской области
В связи в аварией возбуждено дело
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП под Благовещенском, произошедшего утром 26 октября с участием автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщили в СК по Амурской области. Действия подпадают под признаки преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и повлекшее тяжкий вред здоровью.
«По факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „в “ ч. 2 ст. 238 УК РФ», — сказали в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале СК.
Следствие отмечает, что предварительной причиной аварии стал выезд водителя маршрутного автобуса на полосу встречного движения. По данным следователей, результате столкновения водители обоих транспортных средств и двое пассажиров автобуса госпитализированы. Их состояние уточняется. Орган проверяет все обстоятельства происшествия для установления точных причин ДТП и тяжести последствий для пассажиров.
В утренние часы 26 октября в Белогорском районе Амурской области произошла авария с участием пассажирского автобуса марки Yutong и грузового рефрижератора. По информации Госавтоинспекции региона, водитель автобуса скончался по пути в медицинское учреждение, госпитализация потребовалась еще 10 пассажирам. Вскоре ведомство удалило пост о количестве погибших и пострадавших.
