Раненые добирались до медиков на попутках: что известно о ДТП с автобусом и фурой в Амурской области

Автобус Yutong, двигавшийся по автотрассе «Подъезд к Благовещенску» столкнулся с рефрижератором на 20-м километре федеральной дороги при въезде в Амурскую область. В результате аварии погиб водитель пассажирского автобуса, а более десяти человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб, которые выясняют обстоятельства аварии. По предварительным данным, среди пострадавших есть несовершеннолетние, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. О том, что известно к этому часу — в материале URA.RU.

Автобус столкнулся с рефрижератором

Автобус Yutong, следовавший по трассе «Подъезд к Благовещенску», столкнулся с рефрижератором на 20-м километре при въезде в Амурскую область. Как сообщает telegram-канал Mash, из-за аварии погиб водитель автобуса, более десяти пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По информации очевидцев и пассажиров, многие пассажиры не воспользовались ремнями безопасности, несмотря на просьбу при посадке. Отмечается, что часть людей, испугавшись за здоровье, отправились к медикам самостоятельно на попутках, не дожидаясь приезда скорой помощи.

Очевидцы сообщают, что после столкновения водитель грузовика был в тяжелом состоянии, его зажало в салоне. Мужчину достали и его увезли в конвульсиях. В салоне автобуса находились дети, пенсионеры и беременная женщина. У одной из пассажирок произошел разрыв артерии на ноге, еще минимум двое, пожилые супруги, получили тяжелые травмы головы, передает Mash.

Прокуратура пока не подтвердила гибель водителя

Прокуратура подтвердила факт ДТП. На момент аварии в автобусе находилось 26 человек, в том числе ребенок. В ведомстве не подтвердили гибель водителя автобуса. Там уточнили, что госпитализированы двое водителей и пассажиров. По предварительным данным, виновником аварии может быть местный житель 38 лет.

В ликвидации последствий задействованы силы противопожарной службы

Аварию на трассе Р-297 также подтвердили в пресс-служба МЧС России по Амурской области. По информации ведомства, о ДТП поступил сигнал в экстренные службы, после чего к месту аварии оперативно направили пожарно-спасательные подразделения и экипажи скорой медицинской помощи.

Для ликвидации последствий ЧП на месте были задействованы силы противопожарной службы региона и спасатели из Белогорска. В оперативном порядке развернули мобильный пункт обогрева 4-й пожарно-спасательной части для оказания помощи пострадавшим и временного размещения участников аварии. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства дорожного инцидента и организовали регулирование движения на данном участке трассы.

На месте ДТП развернули пункт обогрева

Спасатели развернули пункт обогрева на месте ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика-рефрижератора, сообщили в пресс-службе МЧС России по Амурской области. Отмечается, что сотрудникам экстренных служб пришлось проводить сложную операцию по деблокированию водителей. Состояние пострадавших и число пассажиров в момент столкновения уточняются.