Трамп согласился на новую встречу с Путиным: какие условия выдвигает президент США

Трамп выдвинул условие для проведения встречи с Путиным Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным только при условии достижения соглашения по Украине. Об этом глава американского государства заявил во время беседы с журналистами. По его словам, встреча с Путиным имеет смысл, если переговоры приведут к реальным результатам по урегулированию ситуации на Украине. Более подробно о встрече и русско-американских отношениях — в материале URA.RU.

Дональд Трамп не доволен ходом урегулирования конфликта

Трамп выразил недовольство динамикой урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что ранее между ним и Владимиром Путиным всегда сохранялись конструктивные отношения. Однако в нынешних условиях решение украинского вопроса требует конкретных договоренностей и ощутимого прогресса со стороны всех участников переговоров.

Встреча будет позже

Встреча двух лидеров может состояться позже. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Его слова приводит «Национальная Служба Новостей». По словам Дмитриева, прямые переговоры между российским и американским политиком планируются, но точные сроки еще не определены.

Продолжение после рекламы

«Поскольку гораздо лучше поддерживать диалог с Россией, чем не поддерживать диалог с Россией, как это делал [прошлый] президент [США Джо] Байден», — заявил глава РФПИ. Он также выразил уверенность в результативности усилий американской стороны по сближению позиций.

В США заявили об особо жестких санкциях

На фоне отмены саммита власти США ввели особые антироссийские санкции, которые отличаются беспрецедентной жесткостью и масштабом, сообщил Дональд Трамп во время аудиотрансляции Белого дома. По словам главы США, эти меры впервые затронули энергетические компании России. Он отметил высокую значимость санкций для внешнеполитического курса Вашингтона.

Президент США пояснил, что введенные санкции способны оказать воздействие на экономику России. По его словам, Владимир Путин недооценивает возможные последствия этих ограничительных мер. Во время выступления глава Белого дома также призвал международное сообщество внимательно отслеживать дальнейшее развитие ситуации и выразил готовность к ужесточению санкционного давления при необходимости.

Позиция Рубио стала ключевой во введении санкций

Новые санкции против России ввели после оценки ситуации, высказанной государственным секретарем Марко Рубио. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников. По информации источников, Марко Рубио называют «ястребом» Трампа в вопросах, касающихся России, и именно его позиция стала одним из ключевых факторов решения о новых ограничениях.

Чиновники объяснили, что решающей послужила недавняя внутренняя оценка госсекретаря. Отмечается, что влияние Марко Рубио на внешнеполитические решения Белого дома наблюдатели оценивают как возрастающее. Обсуждение окончательных мер шло в ускоренном формате сразу после того, как госсекретарь обнародовал свою оценку без прогресса со стороны Москвы.

Президент России прокомментировал санкции США

Владимир Путин заявил, что страны, уважающие себя, не принимают решений под внешним давлением. Об этом он сообщил на пресс-конференции после съезда Русского географического общества. Его слова передает корреспондент URA.RU. По словам Путина, новые антироссийские ограничения, введенные США, являются попыткой давления. Он отметил, что национальный суверенитет включает способность самостоятельно принимать решения, независимо от внешнеполитических обстоятельств.

Санкции не укрепляют российско-американские отношения