Над Тульской областью уничтожены 26 беспилотников
Дроны атаковали Тульскую область
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Подразделения ПВО успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на Тульскую область. За прошедшие сутки было уничтожено 26 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Подразделения ПВО Минобороны России, отражая воздушную атаку, уничтожили 26 украинских беспилотников», — написал глава области в своем telegram-канале. Жертв среди населения нет. Здания и объекты инфраструктуры не получили повреждений.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 26 октября над территориями российских регионов было успешно уничтожено 82 беспилотных аппарата, запущенных с украинской стороны. Больше всего дронов — 30 — было сбито в Брянской области.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.