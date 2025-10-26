Водитель, сбивший полицейского в Краснодаре, получил 17 лет за теракт

Гурин в 2022 году сбил инспектора ДПС Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Водителя Сергея Гурина, сбившего полицейского в Краснодаре в феврале 2022 года, приговорили к 17 годам лишения свободы по обвинению в терроризме и попытке похищения огнестрельного оружия. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

«Водитель, сбивший полицейского в Краснодаре в феврале 2022 года, получил 17 лет колонии по делу о теракте и попытке похитить огнестрельное оружие», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на официальные документы.

Согласно материалам суда, Южный окружной военный суд вынес приговор, предусматривающий первые пять лет заключения в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима. Апелляционный военный суд признал это решение законным, а судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда РФ в октябре 2025 года окончательно его утвердила.

В апелляционной жалобе защита акцентировала внимание на ошибочной квалификации поступков Гурина как теракта, отмечая, что их последствия не сопоставимы с последствиями взрыва или поджога. Сам подсудимый в ходе допроса заявил, что преднамеренно направил автомобиль на сотрудника полиции и попытался завладеть его служебным оружием. По словам обвиняемого, такие действия были мотивированы его «несогласием с решением о проведении СВО и участием в ней его брата».

Авария произошла 28 февраля 2022 года в Краснодаре на пересечении улиц Красная и Буденного. 30-летний житель Московской области, находясь за рулем автомобиля Mustang, утратил контроль над транспортным средством, в результате чего совершил столкновение с двумя автомобилями марок Hyundai и Toyota, а также совершил наезд на инспектора ДПС.