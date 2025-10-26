Логотип РИА URA.RU
Алаудинов: украинцы сливают ВС РФ координаты ТЦК

26 октября 2025 в 09:23
Украинцы сотрудничают с российской армией

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Жители Украины передают российской армии координаты территориальных центров комплектования (украинский аналог военкоматов), чтобы помочь наносить удары по ним. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Украинцы активно сотрудничают с нами, скидывают нам информацию, мы ее используем, по этой информации и наносим поражение», — сказал Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что считает важным помогать украинцам «освобождаться от оков» и, в том числе, от давления этих центров.

Ранее стало известно, что жители Херсонской и Запорожской областей передали российским военным координаты ТЦК. ВС РФ наносили удары по этим центрам, в том числе по тем, что находились в подконтрольных Киеву Херсоне и Запорожье. После этого в рядах сотрудников ТЦК произошла паника.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

