Алаудинов: украинцы сливают ВС РФ координаты ТЦК
Украинцы сотрудничают с российской армией
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Жители Украины передают российской армии координаты территориальных центров комплектования (украинский аналог военкоматов), чтобы помочь наносить удары по ним. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Украинцы активно сотрудничают с нами, скидывают нам информацию, мы ее используем, по этой информации и наносим поражение», — сказал Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что считает важным помогать украинцам «освобождаться от оков» и, в том числе, от давления этих центров.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
