Алаудинов: украинцы сливают ВС РФ координаты ТЦК

Жители Украины передают российской армии координаты территориальных центров комплектования (украинский аналог военкоматов), чтобы помочь наносить удары по ним. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Украинцы активно сотрудничают с нами, скидывают нам информацию, мы ее используем, по этой информации и наносим поражение», — сказал Апти Алаудинов, его слова приводит ТАСС. Он добавил, что считает важным помогать украинцам «освобождаться от оков» и, в том числе, от давления этих центров.