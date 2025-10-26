Задержки и отмены рейсов 26 октября: обстановка в аэропортах России

Сразу в нескольких аэропортах страны прошел ряд отмен и задержек рейсов Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ночью 26 октября обстановка в аэропортах России оставалась спокойной. Тем не менее, в нескольких городах страны прошел ряд задержек и отмен рейсов. Об обстановке в аэропортах страны на утро 26 октября — в материале URA.RU.

Аэропорт Новосибирска

Судя по онлайн-табло, в аэропорту Толмачево за ночь 26 октября не произошло отмен и задержек авиарейсов. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Иркутска, Санкт-Петербурга, Антальи, Волгограда и Якутска.

Аэропорт Сочи

В аэропорту Сочи минувшей ночью задержали вылеты в Казань, Сургут, Москву, Анталью, Ереван, Новосибирск, Москву и Пермь. С опозданием прибыли рейсы из Москвы, Шарджа, Бишкека, Перми и Новосибирска.

Аэропорт Екатеринбурга

В Кольцово ночью 26 октября оказались задержаны три рейса в Москву. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Санкт-Петербурга, Антальи, Шарджа, Антальи и Сочи.

Аэропорт Санкт-Петербурга

В Пулково ночью 26 октября отменили три рейса в Москву, а также по одному в Бухару и Фергану. Задержаны вылеты в Москву, Киров и Ярославль. С опозданием прибыли самолеты из Москвы, Антальи, Даламана, Душанбе, Магнитогорска и Красноярска.

Аэропорты Москвы

Шереметьево

Судя по онлайн-табло, за ночь 26 октября в Шереметьево задержали вылеты в Самару, Магнитогорск, Владикавказ, Краснодар, Тегеран, Астану, Екатеринбург, Анталью, Уфу и Пермь. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Челябинска, Уфы, Самары, Калининграда, Дубая, Астрахани, Шарм-эль-Шейха, Сочи, Антальи, Баку, Магнитогорска и Нижневартовска.

Внуково

Во Внуково минувшей ночью отменили рейсы в Кутаиси, Ереван и Душанбе. Задержаны вылеты в Анталью, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Дубай, Гюмри, Махачкалу, Анталью, Минеральные Воды, Саратов и Монастир. С опозданием прибыли самолеты из Стамбула, Калининграда, Антальи, Астаны, Хургада, Перми, Шарм-эль-Шейха и Даламана.

Домодедово