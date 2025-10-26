Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Костромской области объявлена опасность атаки беспилотников

26 октября 2025 в 09:35
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Костромской области объявили режим беспилотной опасности из ‑за угрозы применения украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников. Жителям рекомендовали соблюдать осторожность и следовать указаниям экстренных служб.

«На территории Костромской области объявлена беспилотная опасность», — написал глава региона в своем telegram-канале. Сейчас в области задействованы средства ПВО.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ночью 26 октября над регионами были уничтожены 26 украинских дронов. В результате происшествия пострадавших среди гражданского населения нет, объекты инфраструктуры и здания повреждений не получили.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

