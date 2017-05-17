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17:01  17 мая 2017 0

Испортили «Счастье». Мэрия Перми пожаловалась в полицию на фанатов «Спартака»

Фанаты московской футбольной команды обклеили пермское «Счастье» наклейками с символикой клубаФото: Мой город - Пермь

Власти Перми пожаловались в полицию на порчу знаменитого арт-объекта «Счастье не за горами». Надпись на набережной Камы испортили фанаты «Спартака», с которым пермский «Амкар» играл 13 мая.

Фанаты московской футбольной команды обклеили пермское «Счастье» наклейками с символикой клуба. Пермяки в соцсетях гневно отреагировали на вандализм по отношению к любимому арт-объекту, который фактически стал одним из символов города. «И правда свиньи», «Дебилы — что тут еще сказать…», «Ребята, у нас есть же фанаты „Спартака“ в Перми? Считаю правильным, если пермские фанаты уберут их (наклейки — прим.ред.)», — такие комментарии появляются под фотографиями «Счастья».

Мэрия Перми, на чьем балансе сейчас находится знаменитая надпись на набережной, пожаловалась в полицию на вандалов, рассказали «URA.RU» в пресс-службе администрации Перми. «Очистку арт-объекта будет выполнять Городской центр охраны памятников», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Арт-объект «Счастье не за горами» был создан в 2009 году — в эпоху Пермской культурной революции. Вскоре он стал одним из главных символов города — во многом благодаря постоянному появлению на заставке сериала «Реальные пацаны». Также «Счастье» можно увидеть в фильме «Географ глобус пропил», снятого по роману уральского писателя Алексея Иванова.

Анна Белкина
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