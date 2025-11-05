СМИ заметили плакат «Добро пожаловать» на прощании с пермским бойцом СВО

У погибшего бойцы остался сын Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В селе Барда Пермского края проводили в последний путь участника спецоперации Рината Маматова. Ряд федеральных СМИ, такие, как Lenta.ru и gazeta.ru, заметили, что во время церемонии прощания в фойе бардымского ДК висел плакат «Добро пожаловать». Фото с гражданской панихиды администрация Бардымского округа опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сейчас оно удалено из соцсети.

«Проводили в последний путь Маматова Рината Фаилевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — сообщила администрация Бардымского округа в соцсети. Власти указали, что бойцу СВО было 45 лет, у него остался сын.

В пресс-службе администрации Бардымского округа URA.RU пояснили, что прощание с участником спецоперации проходило в здании в здании сельского центра культуры и досуга. Баннер с надписью «Добро пожаловать» является постоянным элементом оформления учреждения, но перед церемонией прощания убрать его не успели.

«Баннер „Рәхим итегез! Добро пожаловать!“ является постоянным элементом оформления учреждения и символизирует гостеприимство. Однако, перед траурной церемонией его не успели убрать, так как учреждение было закрыто в выходные. Администрация признает, что церемония прощания должна быть не только торжественной, но и уважительной к памяти героя и приносит свои извинения», — сообщили агентству в мэрии.