Рационы питания обитателей зоопарка имеют научное обоснование Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский зоопарк показал стандартный обед орангутанов Лизы и Билла. Их рацион включает все необходимые для данного вида животных продукты: овощи, фрукты, злаковые культуры и другие компоненты. Подобные меню разрабатываются не только для приматов, но и для всех остальных обитателей зоопарка.

«Рационы питания всех без исключения обитателей зоопарка имеют научное обоснование и разработаны ветеринарными специалистами с учетом потребностей конкретного вида и индивидуальных особенностей каждой особи. Кроме того, все продукты питания и корма проходят строгий ветеринарный контроль. Подкармливание животных случайными продуктами не только представляет опасность, но и не имеет никакой необходимости», — сообщает администрация учреждения в соцсети

Запрет на кормление посетителями установлен не из-за того, что сотрудники не желают, чтобы их подопечные получили дополнительную морковь или кусок хлеба. Причина гораздо серьезнее. Даже один неподходящий продукт способен привести к тяжелым последствиям для здоровья животного и даже к его гибели, отмечают в зверинце.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU публиковало кадры из жизни семейства рысей в зоопарке Перми. Семья состоит из самца по кличке Хорс, самки Майи и трех их детенышей, появившихся на свет в мае 2024 года.