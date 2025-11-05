Пермский зоопарк показал стандартный обед орангутанов Билла и Лизы. Фото
Рационы питания обитателей зоопарка имеют научное обоснование
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермский зоопарк показал стандартный обед орангутанов Лизы и Билла. Их рацион включает все необходимые для данного вида животных продукты: овощи, фрукты, злаковые культуры и другие компоненты. Подобные меню разрабатываются не только для приматов, но и для всех остальных обитателей зоопарка.
«Рационы питания всех без исключения обитателей зоопарка имеют научное обоснование и разработаны ветеринарными специалистами с учетом потребностей конкретного вида и индивидуальных особенностей каждой особи. Кроме того, все продукты питания и корма проходят строгий ветеринарный контроль. Подкармливание животных случайными продуктами не только представляет опасность, но и не имеет никакой необходимости», — сообщает администрация учреждения в соцсети
Запрет на кормление посетителями установлен не из-за того, что сотрудники не желают, чтобы их подопечные получили дополнительную морковь или кусок хлеба. Причина гораздо серьезнее. Даже один неподходящий продукт способен привести к тяжелым последствиям для здоровья животного и даже к его гибели, отмечают в зверинце.
