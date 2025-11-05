Логотип РИА URA.RU
МЧС предупредило пермских водителей об опасности на дорогах

ЦГМС: в Пермском крае 6 ноября ожидается гололедица и мокрый снег
05 ноября 2025 в 16:55
Не исключено образование пробок и рост числа ДТП на дорогах

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае 6 ноября прогнозируется выпадение мокрого снега, а в ночные и утренние часы на дорогах ожидается гололед. Такой прогноз дали специалисты Пермского ЦГМС. 

«В связи с этим не исключены обрывы ЛЭП, аварии на объектах ЖКХ. Кроме того, вероятно образование пробок и рост числа ДТП», — предупреждает региональное МЧС в telegram-канале. 

В ведомстве рекомендуют водителям придерживаться установленных скоростных ограничений и безопасной дистанции, исключить резкие маневры и торможение, а также учитывать состояние дорог. Пешеходам следует быть внимательными при пересечении проезжей части.

Ранее URA.RU писало о том, что за сутки в Перми снежный покров достиг 10 сантиметров. Это произошло в результате сильнейшего снегопада. Однако уже днем, 5 ноября, произошла оттепель. 

