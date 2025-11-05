МЧС предупредило пермских водителей об опасности на дорогах
Не исключено образование пробок и рост числа ДТП на дорогах
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Пермском крае 6 ноября прогнозируется выпадение мокрого снега, а в ночные и утренние часы на дорогах ожидается гололед. Такой прогноз дали специалисты Пермского ЦГМС.
«В связи с этим не исключены обрывы ЛЭП, аварии на объектах ЖКХ. Кроме того, вероятно образование пробок и рост числа ДТП», — предупреждает региональное МЧС в telegram-канале.
В ведомстве рекомендуют водителям придерживаться установленных скоростных ограничений и безопасной дистанции, исключить резкие маневры и торможение, а также учитывать состояние дорог. Пешеходам следует быть внимательными при пересечении проезжей части.
Ранее URA.RU писало о том, что за сутки в Перми снежный покров достиг 10 сантиметров. Это произошло в результате сильнейшего снегопада. Однако уже днем, 5 ноября, произошла оттепель.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!