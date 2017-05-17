Автохаму «Ты кому сигналишь, дядя?» дали срок за работу коллектором

17:28 17 мая 2017 1

Новоселов просил судью не увеличивать ему срок наказания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кировский суд Екатеринбурга вынес решение по новому делу автохулигана Игоря Новоселова, прославившегося мемом «ты кому сигналишь, дядя». Новый приговор он получил за незаконное проникновение в жилище и побои. За это суд приговорил его к девяти месяцам колонии. Учитывая, что ранее Новоселова уже приговорили к двум годам колонии, в общей сложности ему придется отбыть 2,5 года заключения.

Обстоятельства нового дела касались событий 27 июня 2015 года. Тогда Новоселов работал коллектором и в компании друзей прибыл в дом на улице Ирбитская, чтобы «выбить» долг с хозяина. Однако «вышибалы» перепутали квартиры и ворвались к екатеринбургскому общественнику Игорю Рудякову, избили его, а когда поняли свою ошибку, предложили пострадавшему компенсацию — ящик пива.

Рудяков обратился к правоохранителям с заявлением. Трое «коллег» Новоселова ранее уже были осуждены по этому делу. А автохулигану удалось избежать наказания, после того как он ушел в бега. Однако в январе 2017 года Новоселов сдался, лично явившись в следственный комитет, после чего его приговорили к двум годам заключения за нападение на таксиста. А сегодня огласили решение по второму делу.