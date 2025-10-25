Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге погиб сбитый бетономешалкой курьер

Личность курьера на электровелосипеде устанавливается Фото: Илья Московец © URA.RU

Водитель бетономешалки, который насмерть сбил курьера на электровелосипеде в Екатеринбурге, двигался на зеленый свет и не заметил курьера, который выехал на перекресток на красный свет. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

«По предварительным данным, мужчина выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке, двигаясь справа налево по ходу движения автобетоносмесителя... Водитель автобетоносмесителя пояснил автоинспекторам, что не видел мужчину на электровелосипеде и двигался на зеленый сигнал светофора», — указано в telegram-канале ведомства.

За рулем автобетоносмесителя марки «Ситрак» находился 39-летний водитель с 21-летним стажем — к административной ответственности он ранее не привлекался, признаков опьянения у мужчины не выявлено. При этом установлено, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности — ему выписали постановление о нарушении по ст. 12.6 КоАП РФ.

Личность курьера устанавливается в рамках проводимого расследования. На месте аварии продолжают работу сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в том числе проверяется состояние погибшего в момент столкновения. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту данного ДТП проводится процессуальная проверка.

Госавтоинспекция напоминает: велосипедисты, а также лица, управляющие средствами индивидуальной мобильности, являются полноправными участниками дорожного движения и обязаны строго соблюдать установленные правила дорожного движения.