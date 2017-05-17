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17 мая 2017
16 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:54  17 мая 2017 0

Уральский полпред отправляется в плавание с лидером профсоюзов

Сплав Игоря Холманских по Чусовой. Слобода, холманских игорь
Политики не хотят ехать в лес даже ради ХолманскихФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В субботу, 20 мая полпред президента в УрФО Игорь Холманских отправляется на свой ежегодный, уже третий по счету, майский сплав. Традиционно перед началом похода пройдет заседание совета движения «В защиту человека труда».

В этот раз будут обсуждать возможное участие представителей движения в избирательных кампаниях, которые пройдут летом в Свердловской области, в том числе и праймериз по отбору кандидатов от «Единой России».

Традиция сплавов полпреда началась в 2015 году. Тогда, проплыв по Чусовой в одной лодке с губернатором Евгением Куйвашевым, Игорь Холманских продемонстрировал «новый курс» региональной политики, направленный на сближение элит. Спустя два года, как сообщили «URA.RU» в пресс-службе полпредства, из вип-гостей ожидается лишь председатель свердловской федерации профсоюзов, депутат Госдумы Андрей Ветлужских.

Игорь Чукреев
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