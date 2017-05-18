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18 мая 2017
17 мая 2017
04:41  18 мая 2017 0

Хакеры пригрозили России обнародованием ядерных программ

Инвестиции, хакеры. Клипарт. Екатеринбург, компьютер, хакер, взломщик, хакеры, програмист, хакерство
The Shadow Brokers выступила с угрозами в адрес ряда странФото: Анна Майорова © URA.RU

В Сети могут появиться данные о ядерных программах ряда стран, включая Россию, Иран, Китай и КНДР. О таком намерении заявила хакерская группа The Shadow Brokers, которую считают причастной к кибератакам с использованием вируса WannaCry.

Эксперты по кибербезопасности уже заявили, что подобные утечки могут привести к крайне негативным последствиям, передает «Федеральное агентство новостей». Ранее в руках хакеров из The Shadow Brokers оказался инструментарий АНБ для взломов, который группа собиралась продать. Так как покупателей не нашлось, эксплойты были выложены в открытый доступ, и были позже использованы для применения вируса WannaCry.

Наталья Володина
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