Хакеры пригрозили России обнародованием ядерных программ

04:41 18 мая 2017 0

The Shadow Brokers выступила с угрозами в адрес ряда стран Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сети могут появиться данные о ядерных программах ряда стран, включая Россию, Иран, Китай и КНДР. О таком намерении заявила хакерская группа The Shadow Brokers, которую считают причастной к кибератакам с использованием вируса WannaCry.

Эксперты по кибербезопасности уже заявили, что подобные утечки могут привести к крайне негативным последствиям, передает «Федеральное агентство новостей». Ранее в руках хакеров из The Shadow Brokers оказался инструментарий АНБ для взломов, который группа собиралась продать. Так как покупателей не нашлось, эксплойты были выложены в открытый доступ, и были позже использованы для применения вируса WannaCry.