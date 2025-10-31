Обломки БПЛА рухнули на территорию ТЭЦ в Орле, есть повреждения
Обломки БПЛА повредили оборудование электроснабжения на ТЭЦ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Обломки беспилотника упали на территорию теплоэлектроцентрали в Орле после отражения воздушной атаки подразделениями ПВО. В результате падения обломков сбитого БПЛА повреждено оборудование электроснабжения, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«В результате сбития БПЛА произошло падение обломков на территории ТЭЦ города Орел, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет», — написал глава области в своем telegram-канале.
На месте происшествия работают сотрудники специальных служб. Службами «Россети Центр» — «Орелэнерго» произведены оперативные переключения на резервные линии электропередачи, отметил Клычков. Электроснабжение восстановлено практически полностью, продолжаются ремонтные работы по устранению последствий инцидента на ТЭЦ.
Инцидент произошел на фоне продолжающихся воздушных атак на российские регионы. Ранее в четверг в Орловской области была объявлена ракетная опасность, а также беспилотная опасность зафиксирована в Рязанской и Волгоградской областях, в результате чего аэропорты Тамбова и Волгограда временно закрыли воздушное пространство для обеспечения безопасности авиаперелетов.
