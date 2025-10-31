ВСУ атаковали Россию БПЛА, повреждена ТЭЦ в Орловской области: онлайн-трансляция

ВСУ атаковали Орловский регион Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Орловской области силы ПВО ликвидировали беспилотник. В результате сбития дрона, обломки упали на территорию ТЭЦ города Орла. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков. Также в ряде регионов России объявили беспилотную опасность. Подробности об отражении атаки — в материале URA.RU.

06:25 Сохраняется опасность БПЛА в Рязанской области. Об этом сообщили в РСЧС.

05:54 В Орловской области отменили ракетную опасность. Об этом предупредил губернатор региона Клычков.

05:28 Два рейса на прилет в волгоградскую авиагавань и вылет из Екатеринбурга задержаны. Информация следует из онлайн-табло аэропорта. Пассажирам рекомендуется следить за изменениями на онлайн-табло и слушать звуковые оповещения в терминале.

05:27 Аэропорты Тамбова (Донское) и Волгограда временно закрыли небо для обеспечения безопасности авиаперелетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном telegram-канале.

05:26 В Рязанской, Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Оповещение распространили в РСЧС.

05:24 Глава Орловского региона напоминает жителям о запрете на публикацию фото- и видеоматериалов с информацией о работе систем ПВО или повреждении объектов.

05:23 Службами «Россети Центр» — «Орелэнерго» подготовлены оперативные переключения на резервные линии. В данный момент электроснабжение восстановлено практический полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий. Об этом заявил Андрей Клычков.

05:21 Пострадавших и возгорания на станции нет. На месте работают сотрудники спецслужб. Об этом рассказал глава области в официальном telegram-канале.