Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ВСУ атаковали Россию БПЛА, повреждена ТЭЦ в Орловской области: онлайн-трансляция

ПВО сбила дрон над Орлом, обломки упали на территорию ТЭЦ
31 октября 2025 в 05:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ВСУ атаковали Орловский регион

ВСУ атаковали Орловский регион

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Орловской области силы ПВО ликвидировали беспилотник. В результате сбития дрона, обломки упали на территорию ТЭЦ города Орла. Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков. Также в ряде регионов России объявили беспилотную опасность. Подробности об отражении атаки — в материале URA.RU.

06:25 Сохраняется опасность БПЛА в Рязанской области. Об этом сообщили в РСЧС.

05:54 В Орловской области отменили ракетную опасность. Об этом предупредил губернатор региона Клычков.

05:28 Два рейса на прилет в волгоградскую авиагавань и вылет из Екатеринбурга задержаны. Информация следует из онлайн-табло аэропорта. Пассажирам рекомендуется следить за изменениями на онлайн-табло и слушать звуковые оповещения в терминале.

Продолжение после рекламы

05:27 Аэропорты Тамбова (Донское) и Волгограда временно закрыли небо для обеспечения безопасности авиаперелетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном telegram-канале.

05:26 В Рязанской, Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Оповещение распространили в РСЧС.

05:24 Глава Орловского региона напоминает жителям о запрете на публикацию фото- и видеоматериалов с информацией о работе систем ПВО или повреждении объектов.

05:23 Службами «Россети Центр» — «Орелэнерго» подготовлены оперативные переключения на резервные линии. В данный момент электроснабжение восстановлено практический полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий. Об этом заявил Андрей Клычков.

Обломки украинского дрона обнаружены на территории орловской ТЭЦ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU


05:21 Пострадавших и возгорания на станции нет. На месте работают сотрудники спецслужб. Об этом рассказал глава области в официальном telegram-канале.

05:19 Подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку в Орловской области. В результате сбития дрона обломки упали на территории ТЭЦ города Орла, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал