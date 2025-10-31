Логотип РИА URA.RU
Мирошник: на Украине обеспокоились из-за слов о пытках военнопленных ВС РФ

31 октября 2025 в 05:10
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Киев обеспокоился обнародованными сведениями о пытках российских военнопленных на Украине. Об этом в своем telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Также он выложил доклад о зверствах ВСУ на русском и английском языках.

«На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда. Стесняются иностранных „правозащитников“. Что нет доказательств, традиционно врут! Врут как Зеленский», — написал Мирошник.

Ранее в интервью РИА Новости Мирошник заявил, что российских военных в украинском плену пытают на электрическом стуле и травят собаками. Дипломат подчеркнул, что получил эти данные от возвратившихся из плена бойцов. При этом линия соприкосновения на украинской территории содержит множество тайных тюрем, располагающихся в подвалах и других скрытых местах, сказал он.

