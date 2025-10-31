Мирошник рассказал, как на Украине пытают и издеваются над пленными из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Киев обеспокоился обнародованными сведениями о пытках российских военнопленных на Украине. Об этом в своем telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Также он выложил доклад о зверствах ВСУ на русском и английском языках.

«На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда. Стесняются иностранных „правозащитников“. Что нет доказательств, традиционно врут! Врут как Зеленский», — написал Мирошник.