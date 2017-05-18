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18 мая 2017
17 мая 2017
16 мая 2017
09:30  18 мая 2017 0

В Югре дотла сгорел жилой дом. Есть пострадавшие. ФОТО, ВИДЕО

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, огонь
В Сургуте сгорел жилой многоквартирный домФото: Александр Мамаев © URA.RU

В поселке Кедровый-2 (промзона Сургута) в Ханты-Мансийском автономном округе сгорел двухэтажный деревянный дом. На данный момент известно о троих пострадавших.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО, здание загорелось примерно в половине 6 утра. Пожар удалось локализовать спустя час с небольшим, а потушить примерно в 8 утра. Возгорание ликвидировали 12 единиц техники и 37 человек личного состава. На эту минуту известно о троих пострадавших — они госпитализированы.

Причины пожара еще только предстоит установить. Самая популярная версия в соцсетях — неисправность проводки в старом деревянном доме. Обсуждается и возможный поджог.

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Фото: Denis Farrahov, «ВКонтакте»

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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