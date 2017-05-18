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18 мая 2017
16:28  18 мая 2017 0

Для задержанного на «митинге Навального» просят два года колонии

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, решетка, итк, исправительно-трудовая колония
Обвиняемый полностью признал винуФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Воскресные "митинги Навального"
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Прокурор Тверского районного суда в ходе заседания запросил 2 года колонии общего режима для актера Юрия Кулия, который применил насилие к полицейскому на несогласованной акции протеста 26 марта в центре Москвы.

«Прошу суд назначить Ю.Кулию наказание в виде двух лет колонии общего режима», — сказал прокурор, передает агентство городских новостей «Москва». Обвиняемый полностью признал вину, поэтому суд рассматривает дело в особом порядке, и срок наказания не может превышать две трети максимального срока по статье обвинения.

Кулия задержали 4 апреля 2017 г. Всем им предъявили обвинения по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Семен Гринберг
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