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24 мая 2017
23 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:01  24 мая 2017 1

Благотворительный забег «ЕВРАЗа» собрал в Нижнем Тагиле 5 тысяч человек

В забеге "Дай пять" поучаствовало более тысячи уральцевФОТО: Пресс-служба ЕВРАЗ

В Нижнем Тагиле состоялся III корпоративный благотворительный забег ЕВРАЗа «Дай пять!». В городском спортивном празднике, посвященном 25-летию компании, приняли участие около пяти тысяч жителей Качканара, Екатеринбурга, Нижнего Тагила и его пригородов.

По центральным улицам города пробежали около 1000 человек, из них примерно 300 детей. Каждый спортсмен получил индивидуальный стартовый набор с футболкой и специальным чипом, который автоматически фиксировал время преодоления дистанции. Вместе с любителями бега на старт вышли волейболистки команды «Уралочка-НТМК», а также представители сферы культуры и здравоохранения.

Победителем взрослого забега стал житель поселка Петрокаменское Евгений Марков, который финишировал через 16,22 минуты. Газовщик доменного цеха «ЕВРАЗ НТМК» Петр Медведев с результатом 17,01 минуты завоевал бронзовую награду. Среди женщин лучший результат — 19,59 минуты — показала студентка уральского колледжа прикладных искусств Ксения Пензина. Второй финишировала Валентина Зыкова, главный специалист управления экономики производства Дивизиона «Урал». В детском забеге абсолютным чемпионом стала тагильчанка София Зыкова — она пробежала один километр за 3,11 минуты.

«Радует, что на забег приходит много семей с детьми. Мы проводим „Дай пять!“ прежде всего для популяризации здорового образа жизни. Будем обязательно развивать дальше этот проект. Здорово, что среди бегунов немало металлургов и горняков, повсюду знакомые лица, бегут и рядовые работники НТМК и КГОКа, и руководители. Хорошо, что у нас на комбинатах такие спортивные и сплоченные коллективы», — отметил вице-президент «ЕВРАЗа», руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов.

Адриасов подчеркнул, что лично принять участие в забеге ему помешали травмы, полученные в прошлые годы.

Как сообщает пресс-служба «ЕВРАЗа», за каждого участника, вышедшего на старт, компания перечисляет средства на развитие адаптивных видов спорта для детей, страдающих церебральным параличом. Благодаря сборам от прошлых забегов в детском саду № 105 Нижнего Тагила и коррекционной школе Качканара были приобретены современные спортивные тренажеры.

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ФОТО: пресс-служба «ЕВРАЗа»

Сергей Макеев
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