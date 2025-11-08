Логотип РИА URA.RU
Состояние девочки, сбитой в Ревде вместе с двумя другими школьницами, улучшилось

08 ноября 2025 в 19:40
Девочка находится в детской больнице №9 Екатеринбурга

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Состояние десятилетней девочки, сбитой в Ревде (Свердловская область) вместе с еще двумя школьницами, улучшилось. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к семье.

«У нее значительные улучшения. Сама пытается сидеть, немного кружит голову, но она старается. Улыбается, шутит, и верит и ждет, что скорее ее выпишут домой. Хороший аппетит, ночью спит хорошо», — поделился источник. Ребенок наблюдается специалистами детской больницы №9 Екатеринбурга.

Девочка с подругами — сестрами 7 и 9 лет — пошла в магазин за конфетами, когда в них влетел автомобиль. Сестры погибли на месте, а Лиза чудом выжила. За рулем машины находился 37-летний Михаил Слободян. Он был пьян и без прав (они сгорели у него, пока мужчина находился на СВО). Проститься с погибшими девочками приходила вся Ревда, несчастной матери на похоронах потребовалась помощь врачей. Суд избрал меру пресечения Слободяну — два месяца ареста.

Пьяный водитель в Ревде сбил троих девочек

