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24 мая 2017
Главные новости Москвы
08:18  24 мая 2017 42

Жена российского олигарха похвасталась кольцом за 9 млн евро. ФОТО

Добрый совет мамы помог Ксении добиться успехаФОТО: Instagram ksenia_tsaritsina

Супруга самарского олигарха Алексея Шаповала Ксения Царицына (Бондаренко) опубликовала фотографию кольца, стоимостью 9 млн евро. Запись об этом появилась в Instagram.

«Мой муж никогда не был скуп на подарки. Сейчас он посчитал, что 30 карат для меня слишком мало», — передает слова Ксении Rep.ru. Отмечается, что похожее кольцо принадлежало Элизабет Тейлор, а после ее смерти было продано более чем за 9 млн евро.

Ксения активно делится подробностями своей роскошной жизни, вызывая зависть и восхищение армии подписчиков (более 240 тысяч). Путь к богатству и славе был непрост. Ксения родилась в простой российской семье. Занималась танцами и актерским искусством. Мама будущей модели решила, что именно индустрия красоты поможет её дочери в жизни, и, по всей видимости, не прогадала.

Семен Гринберг
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