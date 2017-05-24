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24 мая 2017
Главные новости Москвы
10:22  24 мая 2017 6

Охрану Тимати обвинили в избиении человека в Москве. ФОТО

Клипарт, тимати, юнусов тимур
Был ли Тимати в машине, неизвестноФото: depositphotos.com

Охрана рэпера Тимара Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, избила жителя Москвы, передает портал FlashNord со ссылкой на сообщение потерпевшего.

Фото: pikabu

«Возвращался после ночи музеев домой на своем BMW5. На Садовом кольце со мной поравнялись два Geländewagen. Тот, что ехал вторым, попытался подрезать. Перед Белорусским вокзалом меня заблокировали. Из геликов вышли два бородача в черной спецухе военного образца с пистолетами. Как вы понимаете, общаться с ними у меня желания не было, о чем я им и сообщил. Один из них снес мое зеркало, а второй рукой разбил стекло», — опубликовал пострадавший пост на портале Pikabu.

Сообщение, размещенное пользователем, модератор спустя короткое время удалил — мужчина оставил в посте госномера автомобилей. О том, что на одном из этих «Гелендвагенов» перемещается рэпер Тимати, также написал модератор, отмечает СМИ.

Был ли сам Тимати в машине в момент нападения на молодого человека, неизвестно.

Данил Бардин
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