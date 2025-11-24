SVT: Швеция хочет закупить крылатые ракеты против России

Вооруженные силы Швеции планируют закупку крылатых ракет для достижения целей НАТО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вооруженные силы Швеции рассматривают возможность приобретения крылатых ракет большой дальности, способных поражать цели на территории России. Об этом говорится в новом докладе министерства обороны страны, пишет SVT.

«В докладе перечислены несколько пунктов, определяющих, каким образом вооруженные силы должны быть способны реализовать прошлогоднее решение об обороне и так называемые цели НАТО в части потенциала. Один из пунктов заключается в том, что Швеция должна приобрести так называемые дальнобойные средства, способные поражать цели на территории России», — сообщает издание.

Речь идет о ракетах с дальностью действия около 2000 километров. Министерство обороны Швеции считает, что такие меры необходимы для укрепления оборонительного потенциала страны и соответствия стандартам альянса.

