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24 мая 2017
23 мая 2017
22 мая 2017
16:59  24 мая 2017 2

В Югре найдены ценности, пропавшие вместе с головой, подаренной заместителю Грефа

Герман Греф в УрФУ. Екатеринбург, греф герман
Следы украденных вещей привели к заместителю Германа ГрефаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ханты-Мансийске удалось обнаружить некоторые из потерянных вещей, ранее оставленных местной предпринимательницей на хранение Сбербанку. По информации Гульнары Алеевой, украденные у нее дорогостоящие элементы декора пиццерии «Бунгало» продолжают появляться в кабинетах высокопоставленных руководителей. Собеседница утверждает, что дорогостоящий аквариум, ранее находившийся в офисе Сбербанка, сейчас стоит в приемной компании «ЮРЭСК».

По словам женщины, аквариумы какое-то время находились в здании банка, а после возбуждения уголовного дела по факту кражи имущества, исчезли. «Я связалась с человеком, который занимался обслуживанием аквариумов. Он сказал, что мои аквариумы продолжают находиться в здании Сбербанка. Он даже предоставил мне квитанции по оплате его услуг за обслуживание моих аквариумов», — комментирует Гульнара Алеева. Как сейчас один из них оказался в «ЮРЭСК», женщина не догадывается.

Представитель пресс-службы «ЮРЭСК» сообщил «URA.RU», что находится в командировке и не может комментировать ситуацию. Дозвониться до приемной компании на момент публикации материала не удалось.

Вечерний город. Ханты-Мансийск., юрэск
Здание региональной электросетевой компании «ЮРЭСК»
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Как уже сообщало агентство, со слов Гульнары Алеевой, девять лет назад при продаже двух нежилых помещений филиалу Сбербанка она оставила организации на временное хранение дорогостоящий реквизит общепита. После сделки бывшая руководитель отделения умерла и имущество Алеевой было утеряно.

Одними из описанных предметов интерьера были: голова тигра, чучело головы носорога, 3 аквариума, искусственные деревья и другие ценные предметы. Со слов собеседницы, голова носорога нашлась еще в июне 2016 года. Она продавалась на одной из торговых интернет-площадок мужем сотрудницы банка, которая на момент оформления описи имущества являлась завхозом организации.

Следы одного из самых ценных объектов описи, головы тигра, привели к Игорю Артамонову, заместителю Германа Грефа. По словам источника, работавшего в финансовой организации, чучело презентовали Артамонову в качестве подарка, когда тот возглавлял филиал в Тюмени и отвечал за деятельность банка в Югре.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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