На приеме в Кремле обворовали топ-менеджера крупной нефтяной компании

17:01 24 мая 2017 7

В Кремле зафиксировали факт кражи Фото: Илья Московец © URA.RU

У директора департамента общественных коммуникаций Транснефти, 55-летного Андрея Гусенкова в Кремле украли сумку с дорогим мобильным телефоном, очками и служебным удостоверением. Служба охраны быстро вычислила воришку.

Гусенков 23 мая приехал в Кремль в Мироваренную палату на мероприятие, проводившееся для компании. Поскольку представитель нефтяной компании сильно опаздывал, он вместе с верхней одеждой бросил в гардеробе и свою сумку. А когда вернулся, обнаружил, что его вещи пропали, сообщает портал Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Воришкой оказался 66-летний житель Подмосковья. Он прихватил сумку топ-менеджера в гардеробе и вышел с ней из Кремля. Полицейские оперативно отследили перемещение подозрительного человека и задержали его с украденным. Мужчина отпираться не стал, он вернул все вещи хозяину.