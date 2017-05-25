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25 мая 2017
24 мая 2017
17:01  24 мая 2017 7

На приеме в Кремле обворовали топ-менеджера крупной нефтяной компании

Клипарт. Москва. Сентябрь 2013 год, кремль, туман, москва-сити
В Кремле зафиксировали факт кражиФото: Илья Московец © URA.RU

У директора департамента общественных коммуникаций Транснефти, 55-летного Андрея Гусенкова в Кремле украли сумку с дорогим мобильным телефоном, очками и служебным удостоверением. Служба охраны быстро вычислила воришку.

Гусенков 23 мая приехал в Кремль в Мироваренную палату на мероприятие, проводившееся для компании. Поскольку представитель нефтяной компании сильно опаздывал, он вместе с верхней одеждой бросил в гардеробе и свою сумку. А когда вернулся, обнаружил, что его вещи пропали, сообщает портал Life.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Воришкой оказался 66-летний житель Подмосковья. Он прихватил сумку топ-менеджера в гардеробе и вышел с ней из Кремля. Полицейские оперативно отследили перемещение подозрительного человека и задержали его с украденным. Мужчина отпираться не стал, он вернул все вещи хозяину.

Нина Калинина
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