Посольство России прокомментировало ситуацию с туристами на Кубе
Стихия сформировалась в Атлантическом океане
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские туристы на Кубе, чей рейс из-за урагана «Мелисса» перенаправили из Ольгина в Варадеро, размещены в отелях при содействии посольства и туроператора. Об этом сообщили в диппредставительстве.
«Генконсульство и посольство России в Гаване находятся в постоянном контакте с представителями туроператора Pegas Touristik. По информации туроператора по состоянию на вечер 31 октября все российские граждане размещены в гостиницах», — говорится в telegram-канале диппредставительства.
Ураган «Мелисса», обрушившийся на Кубу 30 октября, стал одним из наиболее мощных стихийных бедствий за последние 90 лет с максимальной скоростью ветра 295 км/ч. Из-за повреждений в регионе Ольгина самолет с российскими туристами был перенаправлен в Варадеро, где туроператор предложил им размещение в отелях этого города вместо забронированных ранее гостиниц.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.