Посольство России прокомментировало ситуацию с туристами на Кубе

Российские туристы на Кубе, чей рейс из-за урагана «Мелисса» перенаправили из Ольгина в Варадеро, размещены в отелях при содействии посольства и туроператора. Об этом сообщили в диппредставительстве.

«Генконсульство и посольство России в Гаване находятся в постоянном контакте с представителями туроператора Pegas Touristik. По информации туроператора по состоянию на вечер 31 октября все российские граждане размещены в гостиницах», — говорится в telegram-канале диппредставительства.