Посольство России прокомментировало ситуацию с туристами на Кубе

02 ноября 2025 в 01:10
Стихия сформировалась в Атлантическом океане

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские туристы на Кубе, чей рейс из-за урагана «Мелисса» перенаправили из Ольгина в Варадеро, размещены в отелях при содействии посольства и туроператора. Об этом сообщили в диппредставительстве.

«Генконсульство и посольство России в Гаване находятся в постоянном контакте с представителями туроператора Pegas Touristik. По информации туроператора по состоянию на вечер 31 октября все российские граждане размещены в гостиницах», — говорится в telegram-канале диппредставительства.

Ураган «Мелисса», обрушившийся на Кубу 30 октября, стал одним из наиболее мощных стихийных бедствий за последние 90 лет с максимальной скоростью ветра 295 км/ч. Из-за повреждений в регионе Ольгина самолет с российскими туристами был перенаправлен в Варадеро, где туроператор предложил им размещение в отелях этого города вместо забронированных ранее гостиниц.

