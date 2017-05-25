20:52 24 мая 2017 2

Елену Яковлеву оставили без спектакля Фото: Википедия

Актрису театра и кино Елену Яковлеву, известную по роли следователя в сериале «Каменская», не пустили выступать на Украине. Запрет на въезд получила вся труппа артистки.

Яковлева ехала в поезде «Москва — Харьков». При проведении погранично-таможенного контроля поезда оказалось, что актриса внесена в «стоп-лист». Ее пригласили для беседы в служебное помещение Госпогранслужбы, сообщает телеканал 360.

В итоге, как сообщает «Эхо Москвы», пограничники не пустили Яковлеву и ее спутников на территорию страны из-за гастролей в Крыму. Запрет будет действовать три года.

С поезда актеров сняли утром 24 мая, сообщает «Газета.Ru». В этот вечер должен был состояться спектакль российских артистов на сцене Харьковского национального театра оперы и балета. На следующий день актеров ждали в Киеве. Все билеты были выкуплены.

Сама актриса рассказала «Национальной службе новостей», что пребывает в шоке от случившегося. «Может быть, попробую как-то переспать с этой новостью и что-то прокомментировать. Сейчас я в шоке, как и мои товарищи, которые здесь вместе со мной», — сказала она.