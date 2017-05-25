23:04 24 мая 2017 7

МВД не нашло подтверждения слов Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство внутренних дел РФ провело проверку информации, изложенной в фильме Алексея Навального «Он вам не Димон» об имуществе премьера Дмитрия Медведева. В ведомстве отметили, что нарушений закона не обнаружено.

Проверку министерство проводило по запросу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, который также направлял запросы в Следственный комитет и ФСБ, напоминает «Национальная служба новостей». В ответе силового ведомства народному избраннику указывается, что «по изложенным в обращении доводам проведена проверка, в ходе которой нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции МВД, не установлено».

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в марте выпустил расследование о российской и зарубежной недвижимости, якобы принадлежащей Дмитрию Медведеву. Сам премьер, реагируя на этот фильм заявил, что расследование является «лживым продуктом политических проходимцев».

Расследование подвигло молодежь, в том числе и школьников, выйти 26 марта на несанкционированные митинги. Навальный перед протестами обещал, что с помощью ЕСПЧ задержанным отсудят компенсацию. Как напоминает «Федеральное агентство новостей», в итоге блогер сам был оштрафован на 20 тысяч рублей как организатор акции и арестован на 15 суток за неповиновение полицейским.