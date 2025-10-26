В России изменились правила медосмотров детей

В России изменились правила профилактических медосмотров детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правила профилактических медосмотров детей в России изменились: новые сроки проведения осмотров специалистов и дополнительные обследования введены с 1 сентября. Об этом свидетельствуют документы Минздрава РФ, которыми утвержден обновленный порядок.

Согласно новым правилам, первый осмотр у невролога и стоматолога для малышей будет проводиться позже, а оценка репродуктивного здоровья начнется раньше — с 13 лет, а не с 14, передает РИА Новости. Министерство разъяснило, что теперь первичный прием у детского невролога состоится в три месяца жизни малыша, а у детского стоматолога — в один год.

Гинекологи и урологи-андрологи впервые будут осматривать детей только в шесть лет, хотя ранее это происходило уже в три года. Зато ежегодные осмотры этих специалистов для оценки репродуктивного здоровья детей начнутся на год раньше — с 13 лет.

Обновленный порядок также предусматривает возможность прохождения осмотра у педиатра не только у участкового врача, но и у семейного доктора, имеющего соответствующую квалификацию. Если данные о базовом или расширенном неонатальном скрининге отсутствуют, его необходимо провести не позднее 28-го дня жизни ребенка.

В один месяц малыши теперь проходят обследование не только у педиатра, хирурга и офтальмолога, но и офтальмоскопию в условиях мидриаза — исследование глазного дна при расширенных зрачках. Аналогичное обследование повторится в год.

Кроме того, в течение первого года жизни ребенок может пройти аудиологический скрининг слуха вне зависимости от возраста, если необходимых сведений нет в медицинской карте. Такое обследование станет обязательным и на приеме у ЛОР-врача в год и шесть лет.

Скрининги для выявления риска психических и поведенческих нарушений включены в профилактические осмотры в полтора и два года: проводить их будет педиатр посредством анкетирования родителей. Новым пунктом стал и экспресс-тест на холестерин крови для детей группы риска — проводить его станут на осмотрах в шесть и десять лет. Документ, регламентирующий изменения, будет действовать шесть лет — до 1 сентября 2031 года.