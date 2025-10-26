Саперы обезвредили взрывоопасные объекты в схроне Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Росгвардейцы совместно с сотрудниками ФСБ России обнаружили замаскированный схрон с оружием в лесополосе на окраине одного из населенных пунктов ЛНР. Среди прочего, там были противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства, отметили в Росгвардии.

«Из тайника изъяты противотанковые ракетные комплексы Javelin производства США и шведско-британский NLAW», — уточнили в telegram-канале Росгвардии. Также были обнаружены мины против танков и пехоты, гранаты, тротиловые заряды, ракеты, взрыватели и боеприпасы.