Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Армия и оружие

Росгвардейцы обнаружили схрон с Javelin в ЛНР. Видео

26 октября 2025 в 10:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Саперы обезвредили взрывоопасные объекты в схроне

Саперы обезвредили взрывоопасные объекты в схроне

Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Росгвардейцы совместно с сотрудниками ФСБ России обнаружили замаскированный схрон с оружием в лесополосе на окраине одного из населенных пунктов ЛНР. Среди прочего, там были противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства, отметили в Росгвардии.

«Из тайника изъяты противотанковые ракетные комплексы Javelin производства США и шведско-британский NLAW», — уточнили в telegram-канале Росгвардии. Также были обнаружены мины против танков и пехоты, гранаты, тротиловые заряды, ракеты, взрыватели и боеприпасы.

Тайник удалось обнаружить в результате плановых проверок и взаимодействия силовых структур на территории ЛНР. Специалисты-взрывотехники Росгвардии обезвредили боеприпасы на месте с помощью накладного заряда. По предварительным итогам проверки, схрон был оборудован недавно и мог использоваться для подготовки диверсий или терактов в регионе.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал