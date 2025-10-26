Росгвардейцы обнаружили схрон с Javelin в ЛНР. Видео
Саперы обезвредили взрывоопасные объекты в схроне
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Росгвардейцы совместно с сотрудниками ФСБ России обнаружили замаскированный схрон с оружием в лесополосе на окраине одного из населенных пунктов ЛНР. Среди прочего, там были противотанковые ракетные комплексы Javelin американского производства, отметили в Росгвардии.
«Из тайника изъяты противотанковые ракетные комплексы Javelin производства США и шведско-британский NLAW», — уточнили в telegram-канале Росгвардии. Также были обнаружены мины против танков и пехоты, гранаты, тротиловые заряды, ракеты, взрыватели и боеприпасы.
Тайник удалось обнаружить в результате плановых проверок и взаимодействия силовых структур на территории ЛНР. Специалисты-взрывотехники Росгвардии обезвредили боеприпасы на месте с помощью накладного заряда. По предварительным итогам проверки, схрон был оборудован недавно и мог использоваться для подготовки диверсий или терактов в регионе.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
