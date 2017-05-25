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25 мая 2017
24 мая 2017
23:43  24 мая 2017 1

Путин приложился к мощам Николая Чудотворца. ФОТО, ВИДЕО

В Храме Христа Спасителя Путин поставил свечку к иконе Николая ЧудотворцаФОТО: Тwitter Дмитрия Смирнова

Президент России Владимир Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца. В храм Христа Спасителя в Москве глава государства заехал после встречи с патриархом Кириллом.

Президент также поставил свечку к иконе Николая Чудотворца, написал в Тwitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, опубликовав фото из храма.

Всего за первые три дня мощам поклонились почти 50 тыс. паломников, уточняет «Газета.Ru». Святыня впервые за последние 930 лет, точнее, ее часть (левое ребро) покинула пределы Италии, где хранится в базилике Святого Николая в городе Бари.

Мощи будут доступны для поклонения в Москве с 22 мая по 12 июля. С 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Марина Мотылева
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