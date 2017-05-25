23:43 24 мая 2017 1

В Храме Христа Спасителя Путин поставил свечку к иконе Николая Чудотворца ФОТО: Тwitter Дмитрия Смирнова

Президент России Владимир Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца. В храм Христа Спасителя в Москве глава государства заехал после встречи с патриархом Кириллом.

Президент также поставил свечку к иконе Николая Чудотворца, написал в Тwitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, опубликовав фото из храма.

Всего за первые три дня мощам поклонились почти 50 тыс. паломников, уточняет «Газета.Ru». Святыня впервые за последние 930 лет, точнее, ее часть (левое ребро) покинула пределы Италии, где хранится в базилике Святого Николая в городе Бари.

Мощи будут доступны для поклонения в Москве с 22 мая по 12 июля. С 13 июля по 28 июля они будут находиться в Санкт-Петербурге, уточняет «Федеральное агентство новостей».