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25 мая 2017
Главные новости Москвы
02:44  25 мая 2017 1

Папа Римский смутил Меланью Трамп вопросом, чем питается ее муж

Антиквариат, старые книги, папа римский, папа римский франциск
Супруга Дональда Трампа и Папа Римский поговорили о сладком рулетеФото: depositphotos.com © URA.RU

Супруга президента США Меланья Трамп не смогла сразу ответить на вопрос Папы Римского. Глава Римской католической церкви Франциск поинтересовался, чем питается Дональд Трамп.

«Чем вы его кормите? Потицей?» — спросил Папа Римский, подразумевая традиционное словенское блюдо — сладкий рулет с орехами, маком и изюмом.

Первая леди сперва растерялась — она решила, что речь идет о пицце, однако все-таки поняла, какое именно блюдо подразумевает Папа Римский, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Папа Римский очень любит потицу и каждый раз заводит о ней разговор, когда встречается с гостями из Словении, а Меланья Трамп родилась и выросла в этой стране, пояснили в пресс-служба Ватикана.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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