Президент России Владимир Путин приказал обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, в том числе украинских, в районы блокирования ВСУ в Покровске (Красноармейске), Мирнограде (Димитрове) и Купянске. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, российская сторона готова временно приостановить боевые действия на пять-шесть часов для предоставления возможности международным СМИ посетить эти территории. Подробнее о том, что происходит в зонах, где сейчас заблокированы ВСУ — в материале URA.RU.

Покровск (Красноармейск)

Группировка войск «Запад» окружила украинские войска в районе Покровска (Красноармейска). Об этом сообщил Путин в ходе посещения военного госпиталя имени Мандрыка в Москве. Военный корреспондент Григорий Кубатьян в беседе с «Комсомольской правдой» заявил, что в окружении находятся порядка пяти тысяч военнослужащих ВСУ.

По его словам, для прорыва из окружения президент Украины Владимир Зеленский направил десантников и спецназ ГУР, однако операция не принесла результатов. По оценкам украинских военных, «бригады прорыва» оказались недоукомплектованными и попали под удары российских управляемых авиационных бомб. В окружение оказались формирования территориальной обороны, егерские бригады и мобилизованные добровольцы — всего 31 батальон. Украинский аналитический ресурс DeepState также указал, что ситуация для ВСУ в Покровске уже близка к критической и продолжает ухудшаться.

По данным Минобороны РФ, в Покровске штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе ж/д вокзала и микрорайоне «Железнодорожный». Российские военнослужащие также отбили девять попыток ВСУ вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

По данным военного эксперта Анатолия Матвийчука, в Покровске заблокированы от 5,5 до шести тысяч военнослужащих ВСУ. Противнику предъявлен ультиматум с условиями сдачи в плен.

«Ультиматум ВСУ не примут. Поэтому будет масштабное уничтожение, организованное Зеленским, который отдал приказ сражаться до конца в безнадежной обстановке. Уже сейчас из десяти атакующих украинских военных девять не возвращаются на позиции», — отметил Матвийчук в интервью aif.ru.

Купянск (Харьковская область)

В Харьковской области Купянск также оказался в полном окружении. По разным оценкам, там заблокировано около пяти тысяч украинских военнослужащих. Путин подтвердил эту информацию и заявил, что российская сторона готова создать безопасные коридоры для сдачи в плен. Военный эксперт Борис Джерелиевский, комментируя ситуацию для aif.ru, пояснил: «Учитывая складывающуюся ситуацию, никакого организованного выхода противника из Купянска уже быть не может. Сейчас у боевиков ВСУ только два выхода: сдаться в плен или быть уничтоженными».

Эксперт отметил, что окруженная группировка ВСУ полностью дезорганизована, а командиры покидают город, бросая своих подчиненных. По его словам, за последние дни российские бойцы пресекли четыре попытки украинских бойцов вырваться из окружения, в результате операции было ликвидировано до 50 человек и выведено из строя шесть единиц техники.

Мирноград (Димитров, ДНР)

В Мирнограде (Димитрове) российские войска продолжают наступление. По данным Минобороны России, подразделения 51-й армии расширили свой контроль в северной и юго-восточной частях города, сжав кольцо вокруг окруженных украинских войск. Сообщается, что российские военные освобождают город дом за домом.

«Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко 51-й общевойсковой армии группировки войск „Центр“ продолжают освобождать дом за домом, улицу за улицей города Димитрова Донецкой Народной Республики, улучшая тактическое положение российских войск на данном направлении», — сообщили в военном ведомстве.