Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В МИД РФ пообещали вернуть задержанных в Баку россиян на родину

Захарова: Москва и Баку ведут переговоры по освобождению задержанных россиян
30 октября 2025 в 20:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Захарова рассказала о работе дипломатов по вызволению россиян из Баку

Захарова рассказала о работе дипломатов по вызволению россиян из Баку

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Москва и Баку ведут предметный диалог по вопросу скорейшего освобождения задержанных в Азербайджане российских граждан. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По линии профильных ведомств двух стран ведется предметный диалог в целях скорейшего возвращения российских граждан на родину», — указала дипломат, уточнив, что в Россию уже вернулись руководитель информационного агентства «Sputnik. Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Об этом она сообщила на брифинге для СМИ, трансляцию которого вело МИД РФ на Rutube.

Захарова отметила, что беспокойство вызывает ситуация со студентом из Санкт-Петербурга Дмитрием Федоровым. «Есть многочисленные сигналы о неудовлетворительном состоянии его здоровья», — добавила она.

Продолжение после рекламы

Посольство России в Баку 29 октября повторно направило азербайджанской стороне запрос на встречу с Федоровым и на предоставление ему квалифицированной медицинской помощи, сообщила представитель МИД. Консульский доступ к задержанному пока не получен, но ситуация находится на контроле российского внешнеполитического ведомства.

В начале июля в Баку были задержаны восемь россиян по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, кибермошенничестве и онлайн-торговле запрещенными веществами. Сабаильский районный суд города Баку арестовал их на четыре месяца.

Среди задержанных — Сергей Софронов, ранее преподававший в «Малой компьютерной академии», директор онлайн-химчистки Airo Антон Драчев, турист из Екатеринбурга Александр Вайсеро, разработчик «Газпромнефти» Валерий Дулов и экс-сотрудник компаний VK и «Яндекс» Дмитрий Безуглый. Накануне суд Баку продлил арест россиян еще на три месяца.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал