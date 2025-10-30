В МИД РФ пообещали вернуть задержанных в Баку россиян на родину
Захарова рассказала о работе дипломатов по вызволению россиян из Баку
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Москва и Баку ведут предметный диалог по вопросу скорейшего освобождения задержанных в Азербайджане российских граждан. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«По линии профильных ведомств двух стран ведется предметный диалог в целях скорейшего возвращения российских граждан на родину», — указала дипломат, уточнив, что в Россию уже вернулись руководитель информационного агентства «Sputnik. Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Об этом она сообщила на брифинге для СМИ, трансляцию которого вело МИД РФ на Rutube.
Захарова отметила, что беспокойство вызывает ситуация со студентом из Санкт-Петербурга Дмитрием Федоровым. «Есть многочисленные сигналы о неудовлетворительном состоянии его здоровья», — добавила она.
Посольство России в Баку 29 октября повторно направило азербайджанской стороне запрос на встречу с Федоровым и на предоставление ему квалифицированной медицинской помощи, сообщила представитель МИД. Консульский доступ к задержанному пока не получен, но ситуация находится на контроле российского внешнеполитического ведомства.
В начале июля в Баку были задержаны восемь россиян по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, кибермошенничестве и онлайн-торговле запрещенными веществами. Сабаильский районный суд города Баку арестовал их на четыре месяца.
Среди задержанных — Сергей Софронов, ранее преподававший в «Малой компьютерной академии», директор онлайн-химчистки Airo Антон Драчев, турист из Екатеринбурга Александр Вайсеро, разработчик «Газпромнефти» Валерий Дулов и экс-сотрудник компаний VK и «Яндекс» Дмитрий Безуглый. Накануне суд Баку продлил арест россиян еще на три месяца.
