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25 мая 2017
Главные новости Москвы
06:39  25 мая 2017 1

Росгвардия укомплектует ОМОН контрактниками

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, показательные выступления, росгвардия, собр, омон, рукопашный бой
Почти 30 тысяч военнослужащих-контрактников пополнят ряды ОМОНаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Подразделения ОМОН, вошедшие в состав Росгвардии, уже начиная с 2018 года будут полностью переведены на контрактную систему комплектования. На службу в спецподразделения предстоит набрать порядка 30 тысяч военнослужащих-контрактников.

По информации газеты «Известия», в настоящее время ОМОН укомплектован в основном офицерами и прапорщиками полиции, сержантские должности тоже есть, но они по большей части вспомогательные.

Как пояснил изданию замкомандующего войсками Федеральной службы войск национальной гвардии генерал-полковник Сергей Меликов, численность Росгвардии уже вдвое превысила штат внутренних войск МВД (по состоянию на 2016 год). Сейчас резко выросла потребность в дополнительных кадрах и перевод на контрактную систему подразделений ОМОН должен отчасти снять проблему.

Целенаправленной подготовкой офицеров займется Новосибирский военный институт ФСВНГ имени генерала армии И.К. Яковлева.

Напомним, Росгвардия была создана указом президента РФ Владимира Путина 5 апреля 2016 года. В структуру на базе Внутренних войск МВД вошли СОБР, ОМОН, вневедомственная охрана МВД, ФГУП «Охрана», Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД, а также подразделения лицензионно-разрешительной работы.

Евгений Александров
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