Из-за новой идеи Минфина пенсии могут сократиться на треть

09:29 25 мая 2017 12

В России продолжат эксперименты с пенсиями Фото: Pixabay

Российский Минфин предложил перевести финансирование фиксированной выплаты к пенсии на федеральный бюджет, что сохранит пенсионные права граждан после снижения ставки страховых взносов с 30 до 22%.

Снижение ставки сильно бьет по финансированию Пенсионного фонда, а также сокращает пенсионные права граждан, потому что большая часть снижения ставки приходится на пенсионный взнос. Из-за этого против маневра выступил социальный блок российского правительства.

На данный момент взнос в ПРФ составляет 22%, из них 16% учитывают в будущих пенсионных правах граждан. Перевод фиксированной части на федеральный бюджет позволит не нарушать страховых принципов, так как она не имеет страховой природы. Эта мера позволит сократить бюджетный трансфер в ПРФ, который из-за маневра вырастет в 1,6 раза, пишет газета «Ведомости».

При этом чиновник социального блока правительства в разговоре с изданием отметил, что при переводе базовой части в бюджет ничто не мешает сделать из нее пособие по бедности и платить только тем, кому оно нужно, или вообще отменить. В этом случае размер пенсии сократится на треть, поскольку по состоянию на 2017 год фиксированная выплата составляет 4800 рублей из 13 208,7 рублей средней страховой пенсии.

Собеседники «Ведомостей» считают, что при принятии предложений Минфина пенсионные права граждан однозначно пострадают, потому что базовая часть станет, по сути, социальной, к страхованию отношения не имеющей.

По мнению экспертов, главная задача налогового маневра заключается в выведении экономики из тени. За счет снижения нагрузки на труд бюджетная система получит порядка полутриллиона рублей чистого дохода, а значит компаниям дадут стимул обелиться.