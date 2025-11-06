Логотип РИА URA.RU
Путин поручил Минспорту продумать систему сертификации детских тренеров в РФ

06 ноября 2025 в 21:45
По словам Путина, родители должны быть уверены в тех, кто работает с их детьми

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству спорта РФ разработать систему сертификации и подтверждения квалификации тренеров, работающих с детьми. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Здесь какая-то система должна быть сертификации, подтверждения квалификации… Надо подумать обязательно», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Также российский лидер сообщил о необходимости усиления контроля за качеством работы тренеров, работающих с детьми. По мнению президента, родители должны быть уверены в профессионализме специалистов, которым они доверяют своих детей.

Кроме того, глава государства поддержал инициативу нормативно закрепить роль и статус первого тренера спортсменов. По словам Путина, такое решение справедливо и должно предусматривать систему поощрения наставников.

В четверг глава государства провел в Самаре заседание президентского совета по развитию физической культуры и спорта. В рамках рабочей поездки президент России также посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», выступил на форуме «Россия — спортивная держава» и в формате видеоконференцсвязи принял участие в церемонии открытия новых спортивных объектов на территории России.

