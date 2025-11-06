Путин поручил Минспорту продумать систему сертификации детских тренеров в РФ

По словам Путина, родители должны быть уверены в тех, кто работает с их детьми Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству спорта РФ разработать систему сертификации и подтверждения квалификации тренеров, работающих с детьми. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Здесь какая-то система должна быть сертификации, подтверждения квалификации… Надо подумать обязательно», — сказал Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Также российский лидер сообщил о необходимости усиления контроля за качеством работы тренеров, работающих с детьми. По мнению президента, родители должны быть уверены в профессионализме специалистов, которым они доверяют своих детей.

Продолжение после рекламы

Кроме того, глава государства поддержал инициативу нормативно закрепить роль и статус первого тренера спортсменов. По словам Путина, такое решение справедливо и должно предусматривать систему поощрения наставников.