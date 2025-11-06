Путин поручил организовать медико-биологическое сопровождение спортсменов в вузах и школах
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин считает необходимым расширить практику медико-биологического сопровождения спортсменов, распространив ее не только на членов региональных сборных команд, но и на школьников и студентов, занимающихся спортом. Об этом глава государства заявил года на заседании совета по физической культуре и спорту.
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова попросила президента поручить правительству вместе с ФМБА проработать вопрос контроля за медицинским сопровождением спортсменов в региональных сборных. Особое внимание она предложила уделить несовершеннолетним. По ее мнению, такая мера поможет улучшить качество медицинского обеспечения спортсменов во всех регионах России.
«Я вас как раз об этом хотел попросить. ФМБА занимается спортом высших достижений <...> Но если вот <...> у нас пойдет движение <...> на уровне школ, вузов, если это будет развиваться, тем более в школах, сопровождение нужно обязательно», — сказал Путин, обращаясь к Сковорцовой.
В ходе этого же совета ранее Путин поставил задачу перед правительством, ФМБА и субъектами Федерации подготовить стратегию развития спортивной отрасли в России на период до 2030 года. Помимо этого, российский лидер дал указание кабмину осуществлять надзор за качеством предоставляемых детям спортивных услуг. Президент подчеркнул необходимость координации работы спортивной, медицинской и образовательной систем.
