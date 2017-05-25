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25 мая 2017
Главные новости Москвы
10:42  25 мая 2017 0

Захарова ответила Керри, посоветовавшему американцам учить русский

Медиа-форум
Захарова иронизировала над ОбамойФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова бывшего госсекретаря США Джона Керри, который посоветовал изучать русский язык тем американцам, которые хотят добиться успеха в политике.

Захарова пояснила, что не знает, какие учебники следует покупать американцам, чтобы добиться успеха при «этой» администрации США, но указала на стихотворение Маяковского, которое бы помогло Америке в преддверии 2017 года.

«Не знаю, какие учебники по русскому языку нужно покупать с „этой“ администрацией США, а с „прошлой“ следовало бы накануне наступления юбилейного 2017-го приобрести томик Владимира Владимировича», — написала Захарова в своем Facebook.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что бывший госсекретарь США посоветовал американцам учить русский язык.

Семен Гринберг
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