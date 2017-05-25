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25 мая 2017
24 мая 2017
01:35  25 мая 2017 0

Бывший госсекретарь США посоветовал американцам учить русский язык

Французское посольство. Москва, мемориал, французское посольство, теракт в ницце, керри джон
Джон Керри рассказал студентам, как повлиять на правительство СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы оказать влияние на правительство США, американцам необходимо учить русский язык. Такой совет дал своим студентам бывший госсекретарь Штатов Джон Керри.

Джон Керри посоветовал американским студентам учить русский язык, для того чтобы оказывать большее влияние на правительство своей страны.

«Меня часто спрашивают, в чем секрет того, чтобы оказать реальное влияние на правительство. Ну, недавно все поменялось. С этим Белым домом я бы сказал, что вам нужно купить Rosetta Stone (компьютерную программу для обучения иностранным языкам) и учить русский язык», — цитирует речь Керри перед студентами Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете «Газета.ру».

Керри также отметил, что раньше для такого влияния нужно было баллотироваться на государственную должность либо получить ученую степень в Школе имени Кеннеди.

Джон Керри был госсекретарем США во время второго президентского срока Барака Обамы.

Наталья Володина
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