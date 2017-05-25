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Главные новости Пермского края
11:01  25 мая 2017 0

Лукойл выделил 25 млн рублей на развитие культуры в Прикамье

Заправка Лукоил. Нижневартовск., бензин, заправка, нефть, лукойл
Средства, выделенные компанией, пойдут на воплощение проектов пермяковФото: Александр Елизаров © URA.RU

Компания Лукойл в рамках XVI Конкурса социальных и культурных проектов в Пермском крае выбрала авторов самых интересных идей, которые получили от нефтяников деньги на их воплощение.

Из 825 заявок комиссия отобрала 162, которые были подготовлены общественниками из 32 районов Прикамья и Башкирии. Также впервые в конкурсе принимали участие организации из Удмуртии. Размер Грантового фонда составил 25 млн рублей. В честь года экологии в России компания увеличила число победителей в этой номинации с 19 (в прошлом году) до 49.

«Этот конкурс важен для региона, потому что проекты предложили сами жители. Тактика малых дел, объединения людей вокруг добрых начинаний — это именно то, что нужно. При этом объем финансовой поддержки со стороны компании весьма значимый. Зачастую эти проекты дополняют какие-то другие инициативы, которые реализуются в муниципальных образованиях при участии краевого и местного бюджета. Они объединяют усилия людей, служат развитию нашего региона», — отметил глава Прикамья Максим Решетников.

Церемония вручения грантов прошла в Саду Миндовского (улица Мира, 9). В рамках праздника также были представлены товары местных фермеров и народных умельцев.

Данил Бардин
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