Общество

ЖКХ и Городская среда

Пермские власти объяснили причину сноса части корпуса авиационного техникума

В Перми снесут третий этаж авиационного техникума имени Швецова
25 октября 2025 в 06:30
Объект собираются модернизировать

Объект собираются модернизировать

Фото: Илья Московец © URA.RU

Частичный снос третьего этажа главного корпуса Пермского авиационного техникума имени А.Д. Швецова будет проходить в рамках проекта реконструкции здания. По данным министерства образования и науки региона, разработка данной инициативы уже проходит госэкспертизу, результаты которой ожидаются до конца 2025 года.

В ведомстве объяснили, что проект не предполагает полное разрушение здания. «Предусматривается частичный снос здания (только третий этаж) и восстановление его в прежнем виде», — пояснили собеседники портала perm.aif.ru.

По информации министерства, реконструкция необходима для приведения корпуса техникума в соответствие с современными строительными и образовательными стандартами. Сразу после реконструкции третий этаж будет полностью воссоздан с учетом новых проектных решений и требований безопасности.

Для обеспечения непрерывного учебного процесса в учреждении в прошлом году ввели в эксплуатацию новый корпус. Это позволило временно переместить часть образовательных программ из основного здания и продолжить обучение без перебоев.

