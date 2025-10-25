Логотип РИА URA.RU
Пермский владелец затонувшего танкера оспаривает взыскание крупного ущерба

Собственник пермского танкера «Волгонефть-212» оспаривает взыскание 49,5 млрд
25 октября 2025 в 09:30
Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермская компания ООО «Камастрансойл», владелец затонувшего танкера «Волгонефть-212», подала апелляционную жалобу на решение о взыскании с нее ущерба окружающей среде в размере 49,46 млрд рублей. Заседание по делу состоится 25 ноября 2025 года.

«ООО „Камастрансойл“ оспаривает в апелляции решение суда о взыскании с общества ущерба окружающей среде. Жалоба была зарегистрирована в апелляционном суде 6 октября», — сообщает «Коммерсант Прикамье».

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение утром 15 декабря 2024 года. «Волгонефть 212» принадлежит убыточной пермской компании ООО «Кама шиппинг». Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря. Крушение судов привело к серьезной экологической катастрофе в данном регионе. В связи с этим владельца взыскали крупный ущерб.

