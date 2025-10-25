Пермский владелец затонувшего танкера оспаривает взыскание крупного ущерба

Заседание пройдет 25 октября 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермская компания ООО «Камастрансойл», владелец затонувшего танкера «Волгонефть-212», подала апелляционную жалобу на решение о взыскании с нее ущерба окружающей среде в размере 49,46 млрд рублей. Заседание по делу состоится 25 ноября 2025 года.

«ООО „Камастрансойл“ оспаривает в апелляции решение суда о взыскании с общества ущерба окружающей среде. Жалоба была зарегистрирована в апелляционном суде 6 октября», — сообщает «Коммерсант Прикамье».