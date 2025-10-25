Пермский владелец затонувшего танкера оспаривает взыскание крупного ущерба
Заседание пройдет 25 октября 2025 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Пермская компания ООО «Камастрансойл», владелец затонувшего танкера «Волгонефть-212», подала апелляционную жалобу на решение о взыскании с нее ущерба окружающей среде в размере 49,46 млрд рублей. Заседание по делу состоится 25 ноября 2025 года.
«ООО „Камастрансойл“ оспаривает в апелляции решение суда о взыскании с общества ущерба окружающей среде. Жалоба была зарегистрирована в апелляционном суде 6 октября», — сообщает «Коммерсант Прикамье».
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение утром 15 декабря 2024 года. «Волгонефть 212» принадлежит убыточной пермской компании ООО «Кама шиппинг». Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбудило два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря. Крушение судов привело к серьезной экологической катастрофе в данном регионе. В связи с этим владельца взыскали крупный ущерб.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!