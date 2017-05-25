16:54 25 мая 2017 0

Игорь Казаков полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В четверг, 25 мая, в Чкаловском суде Екатеринбурга стартовал процесс над Игорем Казаковым, который обвиняется в соучастии в покушении на экс-начальника УВД Екатеринбурга, бывшего начальника УМВД по Курганской области генерал-майора полиции в отставке Бориса Тимониченко. Рассмотрение дела Казакова должно было начаться еще в апреле. Однако по различным причинам заседания переносились четыре раза.

По версии следствия, сам Игорь Казаков в нападении не участвовал, но был сообщником киллера Олега Дудко — бывшего начальника ОВД Орджоникидзевского района Екатеринбурга. «Роль Казакова как пособника сводилась к обеспечению передвижения Дудко на автомобиле при осуществлении наблюдения за потерпевшим, доставке к месту преступления и обеспечению возможности скрыться после его совершения», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

После того как нападавшие были задержаны, Казаков во всем признался, пошел на сделку со следствием и активно помогал раскрытию преступления В результате материалы по нему выделены в отдельное производство. Казакова судят отдельно от Дудко и в особом порядке. Это означает, что в судебном процессе не будут изучаться доказательства. Поэтому приговор может быть озвучен уже сегодня. Гособвинение запросило приговорить обвиняемого к пяти годам колонии строгого режима, сообщили «URA.RU» в Чкаловском суде Екатеринбурга.

Сегодняшнее заседание суда вызвало удивление у адвоката Дудко Александра Белобородова. По его словам, существовала договоренность, что процесс по Казакову начнется после того, как он выступит в суде над Дудко, начало которого запланировано на 5 июня. «Казаков должен был выступить с показаниями, подтвердить на процессе над Дудко свои показания. Это необходимо для фиксации того, что Казаков выполнил все условия сделки со следствием», — пояснил «URA.RU» адвокат Белобородов.

Адвокаты Тимониченко утверждают, что в ходе очной ставки между Дудко и Тимониченко последний опознал в нем своего коллегу по службе, а не киллера. Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Как рассказали «URA.RU» в Чкаловском суде Екатеринбурга, в ходе сегодняшнего заседания Казаков подтвердил показания, которые ранее он давал следствию. Обвиняемый рассказал, что вместе с Дудко около полугода следил за Тимониченко. В день покушения Казаков также привез Дудко к дому Тимониченко, а после отвез обратно.

При этом сам Дудко, по словам его адвоката, не признает себя виновным. «Все обвинение строится на показаниях Казакова. Других доказательств у следствия нет. При этом у моего подзащитного есть алиби: в момент покушения он находился дома», — утверждает адвокат Дудко Белобородов.

Покушение на Бориса Тимониченко произошло 19 февраля 2016 года в подъезде дома на улице Родонитовой, где он живет. По версии следствия, на генерала в отставке напал бывший подчиненный Тимониченко — экс-начальник Орджоникидзевского РУВД Екатеринбурга подполковник Олег Дудко. Подкараулив генерала у лифта, Дудко выстрелил ему в лицо. Пуля не задела жизненно важных органов, и медикам удалось спасти Тимониченко. Киллер скрылся на автомобиле, за рулем которого находился Игорь Казаков.