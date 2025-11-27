Стало известно, какие товары жители Екатеринбурга скупают на онлайн-распродажах

Самой дорогой покупкой в Екатеринбурге в период распродаж стал купленный почти за 380 тысяч ноутбук Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Жители Екатеринбурга во время осенних распродаж активнее всего скупают женскую одежду, электронику и технику, товары для ремонта и электроинструменты. Об этом URA.RU заявили аналитики маркетплейса Ozon. При этом, согласно исследованиям сервиса, самую большую покупательскую активность в период акций показали екатеринбуржцы в возрасте от 36 до 45 лет — на них пришелся 31% от всех заказов.

«В числе самых востребованных категорий также оказались женская зимняя обувь, товары для питомцев и строительные материалы. Среди товаров-бестселлеров тоже видны две тенденции: интерес к геймингу и ремонту. Высокий спрос отмечен на игровые приставки PlayStation 5, видеокарты, а также на товары для обустройства быта и ремонта, такие как арматурная сталь, пароизоляция и садовый настил», — подчеркнули представители маркетплейса.

Согласно исследованиям Ozon, самой дорогой покупкой в Екатеринбурге в период распродаж стал ноутбук Lenovo стоимостью 379 740 рублей. При этом в целом покупательское поведение отличается прагматичностью: аудитория выбирает практичные товары для долгосрочного использования.

