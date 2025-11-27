Стало известно, какие товары жители Екатеринбурга скупают на онлайн-распродажах
Самой дорогой покупкой в Екатеринбурге в период распродаж стал купленный почти за 380 тысяч ноутбук
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Жители Екатеринбурга во время осенних распродаж активнее всего скупают женскую одежду, электронику и технику, товары для ремонта и электроинструменты. Об этом URA.RU заявили аналитики маркетплейса Ozon. При этом, согласно исследованиям сервиса, самую большую покупательскую активность в период акций показали екатеринбуржцы в возрасте от 36 до 45 лет — на них пришелся 31% от всех заказов.
«В числе самых востребованных категорий также оказались женская зимняя обувь, товары для питомцев и строительные материалы. Среди товаров-бестселлеров тоже видны две тенденции: интерес к геймингу и ремонту. Высокий спрос отмечен на игровые приставки PlayStation 5, видеокарты, а также на товары для обустройства быта и ремонта, такие как арматурная сталь, пароизоляция и садовый настил», — подчеркнули представители маркетплейса.
Согласно исследованиям Ozon, самой дорогой покупкой в Екатеринбурге в период распродаж стал ноутбук Lenovo стоимостью 379 740 рублей. При этом в целом покупательское поведение отличается прагматичностью: аудитория выбирает практичные товары для долгосрочного использования.
Пик продаж в уральской столице, как и по всей России, пришелся на 11 ноября — самый популярный день для покупок в году. За сутки число заказов по всей стране выросло вдвое по сравнению с прошлым годом, до 14,4 млн позиций, а общий объем продаж оказался выше среднего показателя в октябре на 73%. Всего маркетплейс за один день посетили более 47 млн пользователей.
